Avenida Atlântica em Guaratuba vai ganhar ciclofaixa

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba iniciou a sinalização da nova ciclofaixa na avenida Atlântica, entre a Praia das Pedras e o Morro do Cristo. O asfalto foi dividido entre pista de rolamento para os automóveis e uma ciclofaixa pintada de vermelho.

A mudança faz parte do Plano de Mobilidade Urbana, que visa garantir segurança e mobilidade adequada em nosso município, diz a prefeitura.

Durante anos os ciclistas e pedestres tiveram de dividir o calçadão, que possui uma ciclovia asfaltada no meio, o que sempre gerou conflito e até alguns acidentes. “O objetivo de retirar a ciclofaixa do calçadão é justamente para que as pessoas somente caminhem. Estamos priorizando a segurança de todos”, disse o prefeito Roberto Justus.

A obra da ciclofaixa ainda está em andamento. Delimitações de estacionamento para carga e descarga na avenida estão sendo cobertos com tinta preta. Antes da inauguração, haverá será feita a colocação dos tachões, a pintura vermelha e de faixa amarela e também a sinalização horizontal.