Conheça as feiras de artesanato de Guaratuba

Guaratuba tem cinco feiras de artesanato e gastronomia funcionando em espaços públicos durante a temporada, conforme divulgou a prefeitura.

🔹 Feira de Artesanato – Centro, antigo prédio da Agência do Contribuinte, ao lado Igreja Bicentenária. Das 17h às 22h.

🔹 Terminal Turístico Pesqueiro – Centro, ao lado da Praça dos Namorados (artesanato). Das 13h às 24h.

🔹 Espaço Cultural – no bairro Cohapar, ao lado da Praça da Paz (gastronomia). Das 19h às 1h30.

🔹 Feira do Largo Dr. Bezede – ao lado do Morro do Cristo (artesanato e gastronomia). Das 8h às 18h.

🔹 Loja no Morro do Cristo – na base da estátua do Cristo (artesanato). Das 8h às 18h.