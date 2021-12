Homem morre por afogamento na Barra do Saí

Foto: Corpo de Bombeiros / BPMoa / PMPR

Um homem morreu após se afogar na manhã deste domingo (26), entre a Barra do Saí e Coroados, em Guaratuba.

Ele estava em local não protegido por guarda-vidas. O Corpo de Bombeiros foi informado do afogamento às 9h25. Buscas foram feitas por mergulhadores, jet-ski e um helicóptero.

Após aproximadamente 1 hora ele foi localizado e levado para atendimento na praia. Equipe médica e do Corpo de Bombeiros fizeram procedimentos de reanimação cardiopulmonar no local, sem sucesso. A vítima, identificada como Robson Vogler, tem 31 anos, e era morador de Palmeira, na região dos Campos Gerais.

É a segunda morte por afogamento no Litoral do Paraná desde o início desta temporada de verão. A primeira vítima, um homem de 26, afogou-se no dia 22, na Praia de Encantadas, na Ilha do Mel (Paranaguá)..