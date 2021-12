Tribunal de Justiça inicia hoje a Operação Litoral. Saiba como vai funcionar.

Atendimento será fixo em Guaratuba, Matinhos e Pontal (Foto do Fórum de Guaratuba: Correio do Litoral)

A primeira etapa do projeto Operação Litoral do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) começa nesta segunda-feira (27) e vai até 9 de janeiro de 2022.

Durante este período, haverá reforço nos juizados especiais cíveis e criminais de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná e uma unidade móvel em Morretes, Paranaguá e Antonina.

Na área penal, os atendimentos contemplarão os crimes de menor potencial ofensivo, como casos de perturbação de sossego. Nos casos que envolvam o uso de drogas, serão realizadas ações por meio do Programa Novas Pontes.

Os atendimentos serão diários, com exceção do dia 1º de janeiro, e realizados nas comarcas de Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. Haverá também uma unidade de atendimento móvel, que circulará por Morretes, Paranaguá e Antonina e prestará serviços relacionados ao Programa Justiça no Bairro, incluindo perícias médicas em procedimentos de curatela. Também será ofertada a solução de demandas por meio da aplicação de técnicas da conciliação e mediação.

O 2º período da Operação Litoral será entre os dias 21 de fevereiro a 4 de março. A iniciativa é coordenada pela 2ª Vice-Presidência do TJPR e conta com a participação do Ministério Público do Paraná, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PR – Subseção de Paranaguá) e Polícias Militar e Civil do Estado.

Atendimento fixo à população

Caso tenham alguma demanda, os jurisdicionados e jurisdicionadas deverão levar os documentos de identificação pessoal e, dependendo do caso, documentos específicos pertinentes que corroborem para a análise dos fatos. O atendimento ocorrerá das 8h às 13h, do dia 27 de dezembro a 9 de janeiro, com exceção do dia 1º de janeiro, e está sujeito a alterações, a depender da demanda. Confira os locais de atendimento:

Pontal do Paraná

Rua Dona Alba de Souza e Silva, nº 1359, Balneário Ipanema, Pontal do Paraná

Telefone: (41) 3453-8170

Matinhos

Rua Antonina, nº 200, Matinhos

Telefone: (41) 3453-8103

Guaratuba

Rua Tiago Pedroso, nº 417, Guaratuba

Telefone: (41) 3472-8962