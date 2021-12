Polícia combate perturbação do sossego e orienta sobre caixa de som na praia

Foto: Polícia Civil do Paraná / Divulgação

A Polícia está orientando veranistas sobre o uso de caixas de som em alto volume. No último sábado (24), policiais civis percorreram a Praia Mansa, em Matinhos, dando instruções sobre a intensidade do som. “Na ocasião, todos os veranistas foram solícitos e acataram as orientações, diminuindo o volume sonoro quando necessário”, informa a Polícia Civil.

A ação tem o objetivo de orientar e prevenir. “Porém, caso alguém insista em desrespeitar será conduzido à delegacia e autuado”. Ações como estas serão realizadas ao longo de toda a operação Verão Paraná- Viva a Vida.

PM – Já os números da Polícia Militar confirmam que a perturbação de sossego continua entre as principais ocorrências no início da temporada. O balanço da primeira semana de Operação Verão 2021/2022, entre a sexta-feira (17) e a quinta-feira (23), aponta o atendimento de 858 ocorrências policiais. Desses atendimentos de ocorrências, as que mais se destacaram foram as de perturbação do sossego/ trabalho alheio e furtos qualificados.

Foram encaminhadas 33 pessoas para confecção de termo circunstanciado e outras 89 foram detidas em flagrante delito. Nas orlas das praias e no interior das cidades as equipes fazem patrulhamento ostensivo e preventivo e realizaram nos primeiros 7 dias 4925 orientações aos cidadãos e foram abordados outras 5421 pessoas.