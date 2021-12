Polícia Ambiental resgata 42 aves silvestres e aplica multa de R$ 34,5 mil em Matinhos

Foto: PMPR

Um homem assinou um termo circunstanciado e recebeu multa de R$ 34,5 mil neste domingo (26), por manter em cativeiro ilegal 42 aves silvestres em sua casa, na cidade de Matinhos.

O resgate dos pássaros foi durante o patrulhamento da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) do Batalhão de Polícia Ambiental-Força Verde (BPAmb-FV).

Os policiais militares estavam patrulhando no bairro Mangue Seco quando viram um pássaro trinca-ferro dentro de uma gaiola no quintal de uma casa. Ao se aproximar do imóvel, a equipe foi recebida por um morador, o qual permitiu a fiscalização ambiental. O trabalho resultou na localização das 42 aves das espécies sabiá una, coleiro, azulão, pintassilgo, tico-tico, canário da terra, bigodinho e coleiro baiano, além de um patativa e dois pixoxós, estas duas espécies ameaçadas de extinção.

O homem, de 57 anos, não tinha autorização ambiental para manter as aves em cativeiro. Os policiais militares notaram o comportamento das aves, ainda ariscas e que debatiam muito dentro das gaiolas, o que indica que tinham sido capturadas recentemente. Diante disso, a equipe fez a soltura das aves em seu habitat, todas com boas condições de saúde.