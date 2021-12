Ministério Público também realiza Operação Litoral

O Ministério Público do Paraná (MPPR) realiza a Operação Litoral na mesma data do Judiciário, em duas etapas: de 27 de dezembro de 2021 a 9 de janeiro e de 21 de fevereiro a 4 de março.

Nesses períodos, são designados promotores de Justiça para atuação nos Juizados Especiais (órgãos do Poder Judiciário voltados à solução de causas de menor complexidade) nas cidades litorâneas, especialmente para o tratamento de questões ligadas a denúncias de poluição sonora, embriaguez ao volante, uso de drogas ou pequenos furtos. A operação contará com postos fixos nas comarcas de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, além de atendimentos itinerantes, se necessário.

Assim como no ano anterior, além das áreas que geralmente são objeto de atuação do MPPR nesse período, as Promotorias de Justiça estarão também vigilantes quanto ao cumprimento das medidas ainda vigentes contra a propagação do coronavírus, como a manutenção da obrigatoriedade do uso de máscaras.

Abrangência – A Operação Litoral abrange os municípios de Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Antonina, Paranaguá (incluindo a Ilha do Mel) e Morretes.

Confira os promotores de Justiça designados para atuar no Litoral na primeira fase:

Guaratuba

Marina Campos Corrêa – 27/12/2021 a 09/01/2022

Matinhos

Louise Felix Fernandes – 27/12/2021 a 02/01/2022

Josilaine Aleteia de Andrade Cesar 03/01/2022 a 09/01/2022

Pontal do Paraná

João Conrado Blum Junior – 27/12/2021 a 09/01/2022