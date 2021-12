Guaratuba e Matinhos confirmam festas de réveillon nas praias

Ano Novo de 2015-2016 em Guaratuba – Foto: Gustavo Aquino / Arquivo Correio do Litoral

Dois municípios do Litoral do Paraná realização festas públicas de virada do ano: Guaratuba e Matinhos.

Serão os únicos da região a manterem o evento, que foi cancelado nos demais diante das incertezas geradas pela variante ômicron em relação à pandemia da covid-19.

Em Guaratuba a festa contará com 3 trios elétricos entre as 23h e a 1h30: trio Águia com DJ Allan Caetano e Fernanda Liz, na Praia Central; trio Avatar com DJ Allan Caetano e Banda Marvel, no final da av. Ponta Grossa; e trio Alucinação com DJ Anderson e banda, no bairro Coroados.

A queima de fogos à meia noite acontecerá em dois pontos: Morro do Cristo e Coroados.

Matinhos anuncia o réveillon em parceria com a TVCI. A atração principal é o grupo Molejo Haverá também o trio Canibal e a cantora Michelle Reich.

O show acontecerá na Praia de Caiobá e tem camarotes à venda. Também haverá queima de fogos.