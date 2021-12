Confira os locais de atendimento da Polícia Civil na Operação Verão

Delegacia de Matinhos

A Polícia Civil do Paraná indica aos moradores e turistas do Litoral do Estado quais são os pontos de atendimento ao cidadão durante a Operação Verão Paraná- Viva a Vida, que acontece em Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Antonina e Morretes.

A população pode buscar atendimento nas delegacias em qualquer uma das cidades. Além disso, o cidadão ainda conta com o site da PCPR para serviço ou registros de boletins de ocorrência.

Durante a operação, os cidadãos ainda contam com a Delegacia Móvel, que estará à beira-mar em Matinhos e Guaratuba, em finais de semana alternados.

Endereços:

Em Matinhos, a delegacia da Polícia Civil está localizada na rua Antonina, s/n.

Em Pontal do Paraná, no Balneário Ipanema, a unidade fica no endereço rua Tucuruí s/n.

Já em Morretes, a delegacia fica na Rua Padre Saviniano, 270.

Em Antonina, o cidadão pode acessar a unidade na Rua Comendador Araújo, 35.

E no município de Guaratuba, a delegacia da PCPR está na Rua Onze de Outubro, s/n.

Operação Verão – Durante a operação Verão Paraná – Viva a vida a PCPR reforça seu efetivo regular no Litoral com mais 150 policiais civis, sendo 16 delegados, 34 escrivães, 94 investigadores e 8 papiloscopistas.

Polícia Militar – Na maioria das situações, quando a população necessita socorro ou apoio policial, deve procurar a Polícia Militar, pelo telefone 190.