PM flagra mulher e adolescente com grande quantidade de maconha

Policiais militares apreenderam 870 grama de maconha durante patrulhamento de rotina, na tarde desta segunda-feira (27), em Pontal do Paraná. Uma mulher de 24 anos e uma adolescente de 16 anos foram encaminhadas para a Delegacia da Polícia Civil.

Uma equipe da Radio Patrulha trafegava pela avenida Caboré, no balneário Canoas, local muito conhecido pela movimentação de usuários e traficantes de drogas, quando visualizou duas mulheres paradas no canto de um muro, “em atitude suspeita”.

De acordo com os policiais, ao ver a viatura, a adolescente jogou objeto no chão, o que gerou desconfiança. Foi feita a abordagem nas duas e no sutiã da mulher de foi encontrado R$ 15,00.

O objeto jogado no chão era maconha embalada com plástico. A equipe fez uma varredura no local e encontrou duas sacolas com várias porções de maconha, uma sacola com 27 invólucros de porção maior e outra contendo 104 porções menores.

“Perguntado o que elas faziam naquele local, informaram que estavam ali para pintar o cabelo, e que não moravam nas proximidades”, informa a PM.

A droga foi encaminhada junto com elas para a Delegacia.

(Matéria atualizada: inicialmente foi publicado que seria aproximadamente 1 kg de roga)