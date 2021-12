Polícia prende em Guaratuba suspeitos de golpe de venda de terreno em Matinhos

A Polícia Civil prendeu temporariamente um casal, sendo uma mulher de 31 anos e um homem de 32, suspeitos de aplicar golpes de venda de terrenos, em Matinhos.

Os mandados de prisão foram cumpridos nessa quarta feira (29), no bairro Mirim, em Guaratuba. Um terceiro envolvido está foragido.

O fato foi registrado no dia 9 de dezembro. O golpe aplicado pelos suspeitos consiste na venda de terreno que não era de propriedade deles. A vítima, de Curitiba, pagou aproximadamente R$ 30 mil.

O delegado Edgar Soriani informa que o casal já havia sido preso no meio do ano, em Pontal do Paraná, pelo mesmo mesmo crime. De acordo com ele, a mulher teve cinco passagens pela polícia por crimes como esse. Há outras denúncias contra ela que estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Soriani, que atua na Operação Verão fala sobre o caso: