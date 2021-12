Van do Judiciário e Delegacia Móvel estarão juntas na Praia Central

Foto: Fábio Dias/PCPR

O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) e a Polícia Civil do Paraná (PCPR) farão uma ação conjunta nesta quinta-feira (30), na praia Central de Guaratuba.

A Delegacia Móvel da PCPR e a van do TJPR estarão posicionadas no calçadão, a partir das 10h. Policiais civis e servidores do Tribunal atenderão no local prestando atendimento e orientações.

A Polícia Civil atenderá todo cidadão que necessite registrar boletins de ocorrência, além de distribuir pulseiras para crianças visando evitar desaparecimentos. O TJPR fará atendimentos pré-processuais em casos amplos, como divórcio, questões entre vizinhos, parentes ou amigos. Além disso, está realizando audiências no âmbito dos Juizados Especiais, em casos de perturbação de sossego, posse de pequenas quantidades de drogas, entre outros.

A atuação conjunta visa atender a alta demanda da região litorânea do Paraná no período de férias de verão e começou a ser realizada em Matinhos, no último final de semana.