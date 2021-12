Preso um dos suspeitos por morte de motociclista em Pontal do Paraná

Foto: PCPR / Divulgação

A Polícia Civil prendeu um homem de 26 anos suspeito de atropelar Weslley Machado Nascimento, na noite de terça-feira (28), no balneário de Ipanema, em Pontal do Paraná. A captura aconteceu na manhã desta quarta-feira (28), no balneário Olho d’Água.

A Polícia localizou o condutor do veículo que atropelou Nascimento, de 32 anos, após investigações e buscas durante a madrugada. O carro do suspeito apresentava sinais de colisão e marcas de sangue.

O homem foi autuado em flagrante por homicídio culposo, evasão e dirigir sem habilitação. Um outro homem, que ainda não foi localizado, é suspeito estar conduzindo um veículo que preliminarmente colidiu com a vítima que pilotava uma motocicleta.

Um primeiro veículo colidiu com a motocicleta conduzida pela vítima. Em seguida, outro veículo, conduzido pelo indivíduo que foi preso, atropela e mata Weslley, passando por cima de seu corpo. Os dois fugiram.