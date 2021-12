Sanepar disponibiliza duchas, cadeiras anfíbias e passarelas nas praias

Passarelas de acessibilidade foram instaladas em 4 praias Fotos: Sanepar

A Sanepar concluiu nesta quarta-feira (29), a instalação de duchas ecológicas e de passarelas de acessibilidade nas praias do Paraná. Também estão sendo disponibilizadas as cadeiras anfíbias. A iniciativa da empresa tem parceria com a Superintendência Geral do Esporte do Paraná e a secretaria estadual da Justiça, Família e Trabalho.

Estão disponíveis 19 duchas: quatro em Guaratuba (próximo ao Morro do Cristo), quatro em Matinhos (Caiobá) e 11 em Pontal do Paraná (Ipanema, Shangri-lá e Praia de Leste). As duchas são usadas para tirar o sal do corpo, lavar os pés ou apenas se refrescar. A água utilizada vem dos lençóis freáticos na areia, é filtrada e recebe aplicação de cloro. A Sanepar alerta que a água não é potável e não deve ser ingerida.

PRAIA ACESSÍVEL – Cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção podem tomar banho nas praias de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, onde estão disponíveis cinco cadeiras anfíbias.

Elas têm rodas especiais que permitem o deslocamento na areia e no mar, possuem cinto de segurança regulável, encosto, assento, apoio cervical para a cabeça e apoio para os pés em tecido emborrachado, removível e lavável. Equipes treinadas auxiliam as pessoas a entrar no mar com as cadeiras.

Uma novidade nesta temporada são as passarelas de acessibilidade que facilitam a caminhada de pessoas com dificuldade motora e o transporte de cadeira de rodas e carrinho de bebê. Feitas com plástico resistente ao sol, as passarelas somam 190 metros e vão ligar a calçada até o mar. Estão instaladas em um local Guaratuba, na paria do Morro do Cristo (51 metros), e em três pontos em Pontal do Paraná: Praia de Leste (38 metros), Ipanema (51 metros) e Shangri-lá (50 metros).