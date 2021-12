No verão, Litoral conta com voos noturnos e avião para remoções aeromédicas

Uma força-tarefa da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) em parceria com a Secretaria de Segurança e Administração Penitenciária do Paraná (Sesp) reforçou o atendimento médico no litoral com voos noturnos e um avião para remoções aeromédicas. A parceria faz parte das ações da Operação Verão Viva a Vida 2021/2022.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, explicou o que muda com a novidade. “Tanto os voos noturnos como o avião são um reforço inédito no litoral paranaense. Com o aumento no efetivo e a disponibilização de uma aeronave exclusivamente para remoção aeromédica 24 horas por dia, aquela ambulância que levaria até seis horas entre pegar o paciente, levar até uma unidade hospitalar e retornar para a base, agora deixa esse paciente em um dos pontos de resgate, o avião faz esse trajeto em no máximo 20 minutos e a ambulância fica disponível para um novo chamado de maneira imediata”.

O Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMoa) também disponibiliza um helicóptero que opera das 7h às 19h30 de segunda a sexta-feira e 24 horas aos finais de semana e feriados, que é quando a movimentação tende a aumentar nesta Região. O avião fica à disposição no aeroporto de Paranaguá, para auxiliar na transferência de pacientes para Curitiba ou outro centro hospitalar indicado pela Regulação Estadual de Leitos.

“Essa parceria entre a Saúde e a Sesp, com recursos garantidos no termo de cooperação técnica das duas pastas, visa dar uma melhor cobertura no âmbito da saúde e da segurança pública, prevendo o aumento do fluxo de turistas durante a operação verão. Além do helicóptero que já é utilizado todos os anos, acrescentamos o voo noturno para potencializar os atendimentos e também o avião com sede em Paranaguá para as remoções aeromédicas”, afirmou o tenente-coronel do Batalhão, Julio Cesar Pucci.

ATENDIMENTOS – Segundo o relatório do BPMoa e da Sesa de 18 de dezembro quando iniciou a operação verão no Estado, até esta terça-feira (28), 10 vítimas foram atendidas no litoral com o apoio das aeronaves, sendo que sete precisaram ser transportadas. Também foi realizada uma busca terrestre de uma vítima perdida em trilha, uma busca aquática e três salvamentos aquáticos em apoio ao Corpo de Bombeiros. Além disso, as aeronaves têm feito patrulhamento preventivo, sobrevoando as áreas de maior circulação em horários estratégicos.

O chefe de gabinete da Sesa, César Neves, reforçou a importância do tempo resposta no atendimento. “Se este percurso de deslocamento até uma unidade hospitalar referenciada precisasse ser feito por uma ambulância, iríamos imobilizá-la para outros chamados por horas. Agora, além de liberar essa equipe terrestre para seguir com outros atendimentos, também garantimos uma maior sobrevida aos pacientes que serão encaminhados em menos tempo até um hospital. Essa agilidade e otimização de recursos e transporte possibilitam um verão mais seguro aos paranaenses”.

PEDÁGIO – Além da expectativa de maior circulação de pessoas nas praias devido a diminuição da taxa de infecção pela covid-19, que impossibilitou a temporada passada no litoral do Estado, este ano as cancelas de pedágio estão liberadas até que haja uma nova concessão. “Durante a temporada os municípios do litoral recebem muitos visitantes, isso acontece ano após ano, sendo necessário uma estrutura diferenciada. Neste período específico da temporada 2021 e 2022 temos a novidade da não cobrança da tarifa do pedágio, que deve estimular ainda mais as pessoas a descerem para o litoral. Por isso, é muito importante essa ação integrada entre as prefeituras, o Consórcio de Saúde do Litoral e o Governo do Estado”, disse o prefeito de Antonina e presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná (Cislipa), José Paulo Azim.

