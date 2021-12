Cattalini Terminais é certificada pela Comissão Estadual de Segurança

A Cattalini Terminais Marítimos, no Porto de Paranaguá, foi certificada pela Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (Cesportos), após passar por inspeções e auditoria presencial e atender a todas as exigências descritas na Resolução 53/Conportos.

O documento, em vigor desde setembro de 2020, dispõe sobre a consolidação e atualização das Resoluções da Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (Conportos), conforme normas do Código Internacional para a Proteção de Navios e Instalações Portuárias (Código ISPS, da sigla em inglês).

O Código ISPS estabelece uma série de exigências de segurança para a navegação e as instalações portuárias de todo o mundo.

Segundo a Cattalini, a certificação pela Cesportos é resultado do trabalho do seu time de colaboradores para o cumprimento rigoroso de todas as exigências sobre a segurança das pessoas, das instalações e das operações, valorizando a prevenção com planejamento e investimentos.