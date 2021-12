UBS de Matinhos fecham nesta sexta e reabrem na segunda

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Matinhos funcionaram normalmente durante esta última semana do ano, informa a prefeitura.

O recesso público municipal do final do ano não atingiu a Secretaria Municipal da Saúde, que seguiu funcionando normalmente. Nas unidades Vila Nova, Mangue Seco, Sertãozinho, Riviera e Perequê, o atendimento neste final de ano foi com horário estendido, das 17h às 23h.

A UBS somente vão fechar nesta sexta-feira, 31, véspera do Ano Novo, retornando os atendimentos na segunda-feira (3).Os atendimentos de urgência ou emergência permanecem na UPA 24 horas e no Pronto Atendimento do Hospital Navegantes.

A Secretaria de Saúde também informa que as equipes foram reforçadas e contam com plantonistas clínicos, emergencistas, médico exclusivo para ala de atendimento de síndromes gripais, pediatras, ortopedistas, além de reforço também no pessoal de enfermagem e dos quadros técnicos.