Bebê é deixado sozinho na praia do Morro do Cristo e pais são encontrados 1 hora depois

Um casal deixou o filho, de aproximadamente 2 meses, e só o encontrou uma hora depois, com a Polícia Militar. O caso foi parar na Delegacia.

A situação aconteceu na tarde desta quinta-feira (30), nas proximidades do balneário Brejatuba, em Guaratuba. A criança foi encontrada por um vendedor ambulante, que viu o carrinho sozinho na orla, em um local onde antes havia um grupo de pessoas. Ele perguntou nas proximidades e alguém sabia quem era os responsáveis e depois chamou a polícia, que fez buscas na orla, inclusive anunciando em caixas de som.

Uma hora depois, a mãe apareceu. Ela contou que havia deixado o bebê com amigos, enquanto foi recolher os objetos na praia e, junto com seus outros filhos, levar até o carro, que estava estacionado a cerca de 1.000 metros dali. Quando os amigos chegaram onde estava carro sem o bebê, saiu atrás do filho, encontrando os policiais.

Os policiais encaminharam o casal, ela de 27 anos e ele de 31, para a Delegacia de Polícia Civil. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.