Praias terão esquema especial de segurança no revéillon

Fotos: Arquivo da PMPR

A Polícia Militar vai reforçar a segurança nas praias do Paraná durante o Ano Novo. Haverá policiamento preventivo em toda a orla, mas principalmente nos pontos onde haverá comemorações e trios elétricos.

A PM informa que sua expectativa é de que a virada no Litoral receba cerca de 2 milhões de pessoas. O trabalho de reforço, que será aplicado a partir de 18h desta sexta-feira (31) e seguirá até a madrugada de sábado (1º), soma-se ao policiamento já existente na Operação Verão.

O incremento será feito com as Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), das unidades especializadas, fiscalização de trânsito urbano e rodoviário, policiamento com aplicação de cavalos, policiamento de choque, policiamento comunitário, entre outras modalidades, por meio de abordagens, patrulhamento e utilização de drone para auxiliar no acompanhamento da movimentação de pessoas ao longo da orla.

O foco da atuação da PM será coibir a perturbação do sossego, evitar tumultos e brigas e crimes como furtos e roubos. “O esquema de segurança foi cuidadosamente preparado para oferecer mais tranquilidade às comemorações da população do Litoral e dos veranistas, para que todos possam ir à orla e partilhar a hora da virada em segurança”, afirmou o comandante do 1º Comando Regional da PM (1º CRPM), coronel Renato de Oliveira Ribas Filho.

Ele reitera que muitos acidentes podem ser evitados com bom senso. “Tanto no mar quanto no trânsito, os acidentes podem ser evitados se as pessoas não consumirem bebida alcoólica antes de dirigir ou se banhar. Como reforçamos a presença policial nas praias, pedimos ao cidadão que entre em contato com um dos nossos policiais caso perceba qualquer problema, e eles farão o possível para ajudar e orientar, tanto em uma situação de emergência quanto com a identificação das crianças com as pulserinhas, por exemplo”, diz.

Uma das principais recomendações da PM ao cidadão para que o réveillon ocorra com tranquilidade é que o consumo de bebida alcoólica seja moderado, pois ela potencializa situações de desordens e tumultos. No trânsito, haverá fiscalização com abordagens. “A PM orienta que os veranistas redobrem a atenção no trânsito e não bebam antes ou durante a direção”, reforça o coronel Ribas.

GARRAFAS DE VIDRO – A orientação da PM é que as pessoas consumam bebidas alcoólicas em recipientes de plástico, evitando as garrafas de vidro em toda a orla. “Com isso buscamos evitar que o material seja descartado nas ruas e na areia e acabe ferindo pessoas. Para ajudar na conscientização, a Sanepar vai posicionar latões ao longo da orla para que as pessoas depositem as garrafas em um local seguro antes de entrar na praia ou locais de trios elétricos”, completa o capitão Araújo.

PULSEIRAS – Outro cuidado da PM com a população será com a distribuição de pulseirinhas de identificação para as crianças, principalmente para facilitar a localização dos responsáveis caso ela se perca.

Segundo o oficial de planejamento da Operação Verão, capitão Wagner de Araújo, os veranistas poderão solicitar a pulseira às equipes da Polícia Militar que estiverem nos módulos móveis na orla ou em viaturas. “A atenção com as crianças deve ser redobrada em locais com muitas pessoas. Orientamos o uso das pulseirinhas para que se evite qualquer transtorno”.

Confira como será o policiamento em cada cidade:

MATINHOS – A virada de ano em Matinhos terá fogos de artifício em três pontos da orla – no final da Avenida Atlântica, próximo ao Sesc Caiobá e no balneário Flórida. Haverá policiamento em toda a cidade e, principalmente, nestes pontos, justamente onde estarão os trios elétricos, que devem cessar o som às 2 horas do dia 1º de janeiro.

O trânsito de veículos na orla (da Rua Alvorada até a altura do Sesc Caiobá) estará bloqueado a partir das 18 horas de sexta-feira até o término das comemorações.

Nesta região, a PM contará com um drone, permitindo que a coordenação da operação fique inteirada em tempo real. O diferencial deste ano, nesta área, é um reforço maior da presença da PM na Praia Mansa, principalmente para coibir a perturbação do sossego.

As ações em toda a cidade vão contar com equipes da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone), da Companhia de Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas (Cirocam) e do Pelotão de Eventos do Verão, para situações mais críticas.

GUARATUBA – O Morro do Cristo será interditado a partir das 18 horas de sexta-feira (31), devido à soltura de fogos de artifício programada pela prefeitura no local. O policiamento preventivo da PM será reforçado em toda a cidade, assim como na orla, com as equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), do Pelotão de Eventos do Verão e da Companhia de Rondas Ostensivas, com aplicação de motocicletas para situações de desordem.

Haverá três trios elétricos na cidade, um na Praia Central, um no final da Rua Ponta Grossa, esquina com a Avenida Atlântica, e outro em Coroados, os quais devem funcionar, fixos nos locais, até as 2 horas. Após este horário, a PM vai atuar nas vias para prevenir perturbação do sossego. A Avenida Atlântica será interditada a partir das 18 horas para tráfego de veículos, até a completa dispersão de pessoas da orla.

PONTAL DO PARANÁ – A atuação da PM será intensificada em todos os balneários de Pontal do Paraná, com um reforço especial nas regiões onde houver queima de fogos e maior movimento (balneários de Praia de Leste, Santa Terezinha, Ipanema, Shangrilá e Pontal do Sul).

O trapiche de embarque para a Ilha do Mel contará com policiamento ostensivo e a aplicação de cães de faro do BPChoque para evitar a entrada de drogas e materiais ilícitos na virada de ano. Além disso, a PM vai utilizar policiamento do Regimento de Polícia Montada (RPMon) e patrulhamento tático da Rondas Ostensivas de Natureza Especial.

OUTRAS CIDADES – Nos demais municípios do Litoral a PM também vai reforçar o policiamento preventivo e ostensivo. Em Paranaguá, atuará com mais policiais no Centro da cidade, no Centro Histórico e na entrada da Ilha de Valadares, principalmente.

Na cidade de Morretes a Corporação vai atuar com equipes ostensivas na Praça Central e patrulhamento nas demais áreas. Já em Antonina, reforçarão as ações na região da Ponta da Pita, além do patrulhamento. Em Guaraqueçaba, a Polícia Militar vai ampliar o trabalho preventivo, principalmente na Praça William Michaud, onde ocorrerá a queima de fogos.