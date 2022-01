2º boletim mostra que Litoral tem 13 locais impróprios ao banho

Dois novos pontos da orla de Guaratuba foram reprovados e agora são 9 não indicados ao banho na cidade, 2 em Matinhos, 1 em Pontal do Paraná e 1 em Antonina

O Boletim de Balneabilidade divulgado nesta sexta-feira (31) pelo Instituto Água e Terra (IAT) indica a condição das águas para banho e esportes aquáticos em 76 pontos monitorados do Litoral e das costas Oeste e Norte.

Este é o segundo de 11 boletins que o Instituto irá divulgar, toda semana, ao longo da temporada de verão 2021/2022.

O resultado das análises das amostras das águas indica 63 pontos próprios e 13 impróprios, 1 a mais que na semana passada em todos no Litoral do Estado e . A condição da água localizada ao lado do Trapiche da Praia de Encantadas, na Ilha do Mel, passou de imprópria no primeiro boletim para própria nesta segunda análise.

Já dois locais em Guaratuba se tornaram impróprios nesta semana: à esquerda da Rua Frederico Nascimento, na Praia Caieiras, e o local à esquerda da Rua Ponta Grossa. A cidade agora tem 9 locais impróprios ao banho e ao lazer.

Outros pontos impróprios são estão localizados em Antonina; Matinhos, na Praia Brava; Pontal do Paraná (2).

Para saber quais são os pontos monitorados, basta acessar este SITE, ou pelo www.iat.pr.gov.br, clicar em “Monitoramento” e Balneabilidade”. Também é possível baixar o APP chamado “Balneabilidade Estado do Paraná” e acessar as informações do celular.

Confira o 2º boletim de balneabilidade da temporada 2021-2022 no Litoral

BOLETIM – O boletim de balneabilidade aponta o resultado da avaliação da qualidade das águas utilizadas para recreação de contato primário, ou seja, quando há o contato direto com a água como, por exemplo, nos banhos de rio ou mar, mergulho e esqui aquático.

Este monitoramento é feito de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) nº 274/2000. No Paraná, são analisados pontos nas praias do Litoral e das Costas Oeste e Norte, até o dia 25 de fevereiro.

O instituto monitora as águas no período de maior fluxo de veranistas para avaliar a concentração de bactérias Escherichia coli (E.coli), presentes em esgoto sanitário clandestino e fezes humanas e de animais de sangue quente.

Quanto maior a quantidade da bactéria na água, maior a possibilidade da existência de agentes patogênicos que podem colocar em risco a saúde dos banhistas. As doenças mais comuns são gastrenterite, diarreia, doenças de pele e infecções nos olhos, ouvidos e garganta. Outras mais graves também podem ser transmitidas por meio da água, como Hepatite A, Cólera e Febre Tifóide.

SINALIZAÇÃO – Cada ponto monitorado possui uma bandeira que indica os locais próprios ou impróprios para banho. Elas são atualizadas também às sextas-feiras, após divulgação do resultado do boletim.

A sinalização indica a condição da água a 100 metros à direita e à esquerda de cada bandeira. A cor for azul aponta água com boas condições de balneabilidade em qualquer condição climática e a vermelha, áreas inadequadas para banho.

MONITORAMENTO – Os pontos monitorados ficam em Guaratuba (20), Matinhos (16), Pontal do Paraná (12), Ilha do Mel (6), Morretes e Antonina (5). Na Costa Oeste do Estado são monitorados pontos de prainhas e rios nas cidades de Foz do Iguaçu (2), Santa Terezinha de Itaipu (3), São Miguel do Iguaçu (2), Itaipulândia (1), Missal (1), Santa Helena (3), Entre Rios do Oeste (2), Marechal Cândido Rondon (2) e na Costa Norte no município de Primeiro de Maio (1).

Confira o 2º boletim de balneabilidade da temporada 2021-2022 nas costa Oeste e Norte