Prefeito de Paranaguá nomeia esposa, entre outras mudanças na administração

“O Diário Oficial desta sexta-feira, 31 de dezembro de 2021, traz algumas mudanças na equipe de Marcelo Roque. Secretarias, diretorias e superintendências da Prefeitura de Paranaguá sofrerão alterações”, informa o jornal online Agora Litoral. Confira:

A partir de 3 de janeiro, a recém-criada Secretaria de Gabinete Institucional será comandada pela primeira-dama Amanda Roque. O suplente de vereador pelo MDB Henrique Daniel Almada foi nomeado para a Secretaria de Indústria e Comércio. Substitui Christianara Folkuenig, que assumirá a Secretaria de Serviços Urbanos.

O ex-secretário da pasta, Claudio Roberto Mariano, vai para a Superintendência de Planejamento Institucional, da Secretaria de Planejamento e Gestão. Diego Delfino responderá pela Secretaria de Meio Ambiente, no lugar de Vinicius Yugi Higashi, e Maria Angela Plahtyn Torres foi nomeada para substituir Harrison Moreira Camargo (Canela) na Secretaria de Cultura e Turismo. Harrison foi designado para assumir a Superintendência de Áreas Rurais, da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.

Entre as diversas mudanças e nomeações publicadas no Diário Oficial deste último dia do ano, consta também a exoneração de Adriano Citron de Latorre, que era o Chefe de Gabinete do Prefeito.

Leia a matéria completa no site: