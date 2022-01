Litoral abre o Circuito Paranaense de Handebol de Praia

Foto: Jaqueline Galvão/LHPR

A temporada 2022 do handebol de praia começa a partir de janeiro etapa litoral do Circuito Paranaense, já em janeiro. Promovida pela Liga de Handebol do Paraná, a competição vai integrar a programação da etapa de abertura dos Jogos de Aventura e Natureza, realizada pelo Governo do Paraná, através da Superintendência do Esporte, em parceria com as federações e municípios sedes.

A arena do Centro Educacional Esportivo Prefeito Gilber Gonzaga Vieira, em Antonina, recebe o torneio esportivo entre os dias 22 e 23 de janeiro.

Os times interessados em participar devem se inscrever pelo link www.paranahandebol.com/competicoes/handareia até 11 de janeiro. Os dirigentes têm até o dia 19 para fazer o registro ou a transferência de atletas e para enviar a escalação dos jogadores, com no máximo 16 nomes relacionados.

A participação é livre em cada etapa, que terá fase classificatória e fase final. O regulamento do Circuito Paranaense de Handebol de Praia está disponível no site da Paraná Handebol, no ícone competições. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (44) 9.9988-6768 ou (44) 9.9976-5148.

Demais etapas

O Circuito Paranaense de Handebol de Praia será realizado em seis etapas, com a 2ª etapa denominada Corredor das Águas entre os dias 2 e 3 de abril; etapa Norte Paranaense de 2 a 3 de julho; etapa Angra Doce de 20 a 21 de agosto; etapa Lindeiros de 12 a 13 de novembro; e a etapa de encerramento também nos municípios Lindeiros no período de 19 a 20 de novembro.

Texto: Jaqueline Galvão/LHPR