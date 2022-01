DER divulga movimento e tempo de espera no ferry boat

Foto: Gabrielly Pontes/CGE

A última semana do ano registrou a travessia de cerca de 50 mil veículos no ferry boat de Guaratuba, de acordo com dados da concessionária divulgados pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná).

Foram em média 7.600 carros por dia, movimento 41% maior que a semana anterior, quando a média foi de 5.400, e 59% maior que no começo de dezembro, quando a média era de cerca de 4.800 carros por dia.

Ao divulgar os números, o DER também recomendou que os usuários da travessia que estão no Litoral somente para este período de virada do ano, caso haja a possibilidade, planejem seu retorno ao longo da semana, a fim evitar horários de maior movimento na travessia. E que busquem utilizar horários alternativos, sendo atualmente o tráfego menor a partir das 21h até as 9h do dia seguinte.

Desde o dia 26 de dezembro o DER está divulgando informações sobre o tempo médio de espera para comprar o bilhete da travessia, das 09h às 20h, horário de maior movimento, no portal www.der.pr.gov.br e pelo perfil do Twitter https://twitter.com/DERferryboat

Na tarde desta sexta-feira (31) e na manhã deste sábado (1º) a demora, na maior parte do tempo, foi de poucos minutos, diferente dos dias anteriores

A travessia de ferry boat é operada por concessionária, sendo todos os serviços prestados fiscalizados pelo DER/PR, desde a compra do bilhete até o desembarque, seguindo critérios estabelecidos em contrato. Os fiscais permanecerão atuantes durante toda a operação Verão Paraná – Viva a Vida, de dezembro a março.

As embarcações são inspecionadas periodicamente pela Marinha do Brasil, sendo a mais recente o rebocador San Belo, que passou pelo teste “bollard pull” para verificar sua capacidade de reboque, tendo sido liberado na sequência para entrada em tráfego na baía de Guaratuba, se juntando às demais embarcações.

Fonte: AEN/DER