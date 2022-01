Longas filas e horas nas estradas para deixar Litoral após Ano Novo

No sentido horário: pedágio na BR-101, em Garuva, fila na Estrada Guaratuba-Garuva, saída de Pontal do Paraná, em Praia de Leste, e movimento na Prainha em direção a Matinhos. (Imagens: grupo Jornal de Guaratuba e Nosso Litoral)

As pessoas que deixaram o Litoral do Paraná neste domingo enfrentaram filas imensas e longas horas para chegar em seus destinos. O movimento foi intenso nas duas rodovias de acesso, BR-376 e BR-277, e também para chegar até elas. Uma viagem do Litoral a Curitiba, que costuma levar menos de 2 horas, chegou a demorar mais do que 10 horas.

Quem estava em Guaratuba levou várias horas para cruzar as rodovias estaduais PR-412 e SC-417, até Garuva, para chegar à BR-101 e alcançar a BR-376, onde também havia lentidão, principalmente devido ao tráfego que vinha de Santa Catarina.

Do outro lado, havia a longa demora para chegar até a bilheteria do ferry-boat, fazer a travessia da baía e enfrentar mais duas filas: dentro de Matinhos pela PR-412 e depois se juntando às pessoas que deixavam Matinhos, pela PR-508 até a lenta BR-277. Dois incêndios de veículos, um automóvel e um caminhão, nesta rodovia federal, podem ter sido provocados pela lentidão na subida da Serra do Mar.

Quem saiu de Pontal do Paraná, levou horas para cruzar a PR-412 e a PR-407 antes de chegar na BR-277.

Água gelada – Operando com cinco equipamentos (três ferry boats e duas balsas) a BR Travessias registrou desde a tarde de sábado, dia 1º, um aumento no número de veículos. O fluxo maior, é claro, foi no sentido Caieiras-Prainha, em direção a Matinhos.

Em virtude da longa espera, em uma ação conjunta DER/PR, Sanepar e BR Travessias foi distribuída água gelada nas filas na volta do feriado de Ano Novo.

Segunda-feira – Os números do ferry boat mostram que o movimento continua intenso nesta manhã de segunda-feira (3). No domingo, 10 mil veículos realizaram a travessia da baía de Guaratuba. Até às 10h de hoje, 4.090 veículos já usaram o ferry, nos dois sentidos.