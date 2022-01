Após flagrantes, PM orienta pais a não deixarem crianças sozinhas

Episódios com crianças deixadas sozinhas nas praias do Litoral elevaram a preocupação das Polícia Militar nos últimos dias. Os casos aconteceram em Guaratuba e em Matinhos em um intervalo de apenas quatro dias.

Na noite de sexta-feira (31), os policiais da Subárea de Matinhos foram acionados no balneário Flórida porque um menino de 10 anos estava chorando e com fome. O pai, que estava embriagado, o deixou na casa da mãe, que seria usuária de drogas. A criança foi amparada pelos policiais e ficou aos cuidados do Conselho Tutelar acionado pela equipe. O homem acabou encaminhado à delegacia.

Em Guaratuba, na quarta-feira (29) um bebê de aproximadamente dois meses foi encontrado sozinho na orla da praia do Morro do Cristo. Os pais foram localizados uma hora depois.

No sábado (1º), um casal deixou uma menina de apenas 1 ano e quatro meses dentro de um carro, enquanto curtiam a praia de Coroados.

Nestas três ocorrências, os policiais fizeram o encaminhamento das crianças aos Conselhos Tutelares e prenderam os responsáveis por abandono de incapaz.

A PM lembra que pais e responsáveis devem estar sempre junto à criança, pois caso deixem ela distante, sem acompanhamento, trancadas em carros ou expostas ao perigo de alguma forma, podem ser encaminhados por crime tipificado no Código Penal Brasileiro (artigo 133).

“Não deixem suas crianças sozinhas, tenham atenção redobrada, seja durante o passeio na cidade ou na praia. Estamos com o Litoral bem movimentado, com muitos turistas, então pedimos a atenção dos pais e responsáveis para que façam a identificação de seus filhos com pulseirinha, com o nome e o contato, para que, caso se percam, possam ser rapidamente localizadas e entregues a seus pais”, salienta a comandante da Subárea de Guaratuba pela PM no Verão, capitã Michele Trindade Sensolo.

A principal dica é identificar as crianças com as pulseirinhas da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros antes de entrar na areia. Elas podem ser solicitadas em qualquer módulo móvel da PM ou nos Postos de Guarda-Vidas.

“Toda criança perdida tanto nas areias na praia quanto nas ruas das cidades litorâneas deve ser encaminhada para um policial ou bombeiro militar mais próximo. As equipes vão fazer de tudo para identificar os responsáveis ou fazer o alerta da situação para todas as outras equipes policiais para que, em caso de localização dos responsáveis, façam o reencontro e procedam a devida advertência aos pais”, explicou a capitã.

“Nossas equipes estão preparadas para fazer o primeiro atendimento e o devido acolhimento, conversando com a criança e acalmando-a até que a situação seja resolvida. É muito importante o primeiro contato com a PM, inclusive em um dos casos ocorridos próximo ao Morro do Cristo, em Guaratuba, foi graças a essa atitude que rapidamente os policiais conseguiram localizar os pais”, complementa Michele.

GUARATUBA – Segundo as informações do Boletim de Ocorrência, na quarta-feira um vendedor ambulante procurou uma equipe da PM que patrulhava pela Avenida Atlântica, no bairro Brejatuba, e informou que encontrou um menino dormindo dentro do carrinho, mas sem nenhum responsável por perto.

“Os policiais militares ficaram com a criança e contaram com apoio de mais equipes para fazer buscas pelos responsáveis, mas eles não foram localizados nas imediações. A equipe retornou ao Módulo Móvel e fizeram contato com o Conselho Tutelar”, explica a capitã.

Cerca de uma hora depois, a mãe foi até a base da PM, mas não possuía nenhum documento do bebê. “Por não possuir nenhuma comprovação de que realmente era a mãe da criança e pela demora em se apresentar como responsável ela foi encaminhada por abandono de incapaz à delegacia para os procedimentos cabíveis”, completa.

Já no sábado, em Coroados, um bebê de um ano e quatro meses foi encontrado abandonado dentro de um carro com as portas trancadas e exposto ao sol por volta das 15 horas. Um pedestre viu a situação e acionou a Polícia Militar, que imediatamente foi até o local.

“O carro estava fechado, apenas com um dos vidros semiabertos. A equipe conseguiu abrir o vidro e retirar a criança para proceder o atendimento. Os pais foram encontrados próximos da areia e foram presos em flagrante por abandono de incapaz. A criança foi encaminhada a uma unidade de saúde e, com a presença do Conselho Tutelar, entregue à avó”, explica o tenente Vitor Renan, comandante de Policiamento de Unidade no dia.