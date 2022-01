Homem morre afogado em Guaratuba e outro é resgatado em Matinhos

Um homem, de 41 anos, morador de Curitiba, morreu afogado no final da tarde deste sábado (1º), em Guaratuba, ao saltar de uma lancha na baía.

O acidente aconteceu entre a Praça dos Namorados e o trapiche da rua Capitão João Pedro.

Segundo relatos feitos ao Corpo de Bombeiros, logo após o homem saltar, as outras pessoas que estavam na embarcação viram seu corpo boiando e o retiraram da água.

Após cerca de 40 minutos de manobras de ressuscitação pela equipe do corpo de bombeiros e do helicóptero Falcão 08 do Batalhão de Operações Aéreas (BPMoa), foi constatado o óbito no local.

Praia Mansa – Também neste 1º dia do ano, cerca de uma hora antes, por volta das 17h na Praia Mansa de Caiobá, em Matinhos, um homem de 49 anos foi socorrido pela mesma equipe do Falcão 08 com possível trauma raquimedular e encaminhado para o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

Ele sofreu lesão grave na medula ao pular das pedras para o mar e bater as costas na areia.

