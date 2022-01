Prefeitura de Pontal tem ação para tirar Carteira de Identidade

A Polícia Civil, Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) e Prefeitura de Pontal do Paraná iniciam hoje (terça-feira, 4), uma ação conjunta de confecção da Carteira de Identidade – RG. A atividade vai até sábado (8) e acontece no pátio da prefeitura.

Os documentos serão confeccionados no ônibus da PCPR das 9h às 12h e das 13h30 às 17h. Os agendamentos podem ser feitos através dos números (41) 99245-1928 e (41) 93500-9782. Colocar na mensagem a data e o horário que poderá se apresentar munidos de seus documentos.

Poderão solicitar o documento quem necessitar da primeira ou segunda via do RG. Para a confecção é necessário levar os documentos listados neste link: https://www.policiacivil.pr.gov.br/Pagina/Instrucoes#documentos. Menores de 16 anos devem vir acompanhados dos pais ou responsável legal.

Ainda existem vagas de agendamento para emissão de carteiras de identidades que serão atendidos no pátio da prefeitura até o dia 8 de janeiro. Não há mais agendamento para o dia 4 de janeiro, nesta terça-feira, primeiro dia dos atendimentos.