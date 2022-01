Homem é preso por embriaguez ao volante na fila do ferry

A Polícia Civil prendeu um homem, de 22 anos, em flagrante por embriaguez ao volante, no domingo (2), em Guaratuba. O motorista ainda foi autuado por dirigir veículo sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O homem estava ingerindo bebida alcoólica e conduzindo um veículo, na fila do ferry-boat, na região central da cidade. No interior do carro, os policiais civis encontraram latas de cerveja.

O teste do bafômetro, foi constatado 0.55 miligramas por litro, ultrapassando o limite permitido. O veículo que o homem estava conduzido foi recolhido.

Fonte e foto: PCPR