Sanepar bate recorde e assegura que água não está contaminada

Estação de Tratamento de Água em Praia de Leste, no Litoral (Foto: André Thiago/Sanepar)

A Sanepar informa que bateu recorde de distribuição de água no Litoral no primeiro dia do ano de 2022, quando atingiu o pico de 1.347 litros por segundo.

De acordo com a empresa, utilizando estimativa da Polícia Militar, “esse volume abasteceu mais de 2 milhões de pessoas que estiveram nas praias para a entrada do Ano Novo”.

Neste início de temporada de verão, de 23 de dezembro a 2 de janeiro, a Companhia produziu 842,5 milhões de litros de água, 13% a mais em relação a esses mesmos dias de 2020/2021.

“A infraestrutura montada pela Sanepar, com reforço na distribuição de água nos pontos mais distantes, foi fundamental para garantir abastecimento para moradores e veranistas”. Segundo a Sanepar, houve apenas registros pontuais de falta de água ou de baixa pressão na rede, devido ao grande consumo – 82,7% a menos do que 2019/2020, antes da pandemia.

A Companhia injetou 3,3 milhões de litros de água para melhorar a pressão nos pontos mais críticos da rede. Este trabalho foi feito por meio de caminhões-pipa e com ajuda dos reservatórios-contêineres instalados para esta temporada. Estão à disposição 17 caminhões-pipa e cinco reservatórios modulares com capacidade de 70 mil litros de água cada, localizados na praia das Monções, em Matinhos; nas praias de Canoas, Shangri-lá e Pontal do Sul, em Pontal do Paraná; e no bairro Mirim, em Guaratuba.

Nesta temporada, a Sanepar também implantou 29 geradores de energia elétrica em pontos estratégicos do Litoral. Alguns precisaram ser acionados para compensar picos de queda de energia que interromperiam o funcionamento das unidades. Com isso, a Companhia conseguiu assegurar a recuperação dos níveis dos reservatórios para que todas as manhãs o sistema fosse suficiente para atender a demanda diária.

“Podemos comemorar que tivemos uma ótima passagem de Ano no abastecimento de água no Litoral. Isso deve-se ao esforço da Companhia, que nos últimos dois anos melhorou a infraestrutura na região, e da equipe, que está a postos 24 horas por dia a fim de proporcionar o melhor serviço possível. Também agradecemos a população que tem colaborado com o uso racional da água. Este hábito deve ser incorporado o ano todo”, afirma o diretor de Operações da Sanepar, Sergio Wippel.

Diarreias e “fake news“

Em nota divulgada pela Prefeitura de Guaratuba, a Sanepar responde os comentários nas redes sociais de que a água que fornece seria uma das causadoras dos casos de mal-estar, vômitos e diarreias. O comentário é frequente entre a população do Litoral quando acontecem esses casos.

A empresa ameaça processar judicialmente quem fizer a acusação. Leia a nota publicada no Facebook da Prefeitura:

A Sanepar esclarece que não procedem boatos que circulam nas redes sociais sobre contaminação na água distribuída pela Companhia em Guaratuba.

Isto é Fake news. Divulgar notícia falsa é crime. A Sanepar alerta ainda que tomará medidas judiciais relacionadas a estas fake news.

A Sanepar atesta e garante a qualidade do produto oferecido para a população. E lembra que é responsabilidade do morador ou proprietário do imóvel manter a caixa d ‘água limpa a vedada.

Em caso de dúvidas sobre os serviços da Sanepar, os clientes devem entrar em contato diretamente com a Companhia, pelo telefone 0800 200 0115, pelo site www.sanepar.com.br ou por meio do aplicativo Sanepar Mobile.

(Fonte: https://www.facebook.com/PrefsGuaratuba/posts/3168254783444763)

Sanepar diz que qualidade é monitorada por rede de saúde pública

Em resposta ao Correio do Litoral a assessoria da empresa afirmou que “a água distribuída pela Sanepar em todas as cidades atendidas por ela segue rigorosamente os critérios de potabilidade definidos pelo Ministério da Saúde para abastecimento público”. Segue a nota:

“Todos os resultados das análises laboratoriais de qualidade da água da Sanepar são monitorados por uma rede de saúde pública formada pela Vigilância Sanitária, Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde. Por ano, a Sanepar analisa 7,5 milhões de parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, nos 346 municípios atendidos pela Companhia. Os resultados dessas análises são enviados por relatório para as Vigilâncias Sanitárias dos municípios, que alimentam o Sistema de Informação da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua).

“Além desse sistema, as mesmas informações ficam disponíveis para a população no site da Sanepar no campo ‘Qualidade da Água’. Os clientes podem consultar o relatório anual por localidade ou as atualizações de cada cidade em tempo real. Assim que os resultados são inseridos no sistema, o consumidor já tem acesso às análises feitas em sua cidade. Os dados são claros e acessíveis. As informações também são enviadas mensalmente aos clientes na conta de água.”