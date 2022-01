Guaratuba teve de reforçar equipe para atender casos de vômitos e diarreia

Foto: Prefeitura de Guaratuba

O Pronto Socorro Municipal de Guaratuba tem registrado um número elevado de pacientes com quadro de diarreia e vômito. Cerca de 80% de seus atendimentos são em função desses sintomas, segundo o secretário da Saúde, Gabriel Modesto.

Em decorrência deste aumento súbito de pacientes, houve tempo maior de espera para o atendimento, mesmo com a presença de mais médicos escalados para o atendimento. Todos os pacientes foram atendidos e receberam tratamento adequado, com prioridade para os casos de emergência como infartos, cortes com sutura, vítimas de acidentes e afogamentos, entre outros.

O secretário afirma que trabalhou em conjunto com a equipe para reforçar a estrutura e melhorar o tempo resposta no atendimento, com a elaboração de um Plano de Contingência da Secretaria Municipal da Saúde para o atendimento a estes pacientes. Foram adotadas as seguintes medidas:

– Foi alterado o fluxo do Pronto Socorro, com um novo espaço destinado para observação dos casos de diarreia e vômitos e soroterapias;

– O atendimento pediátrico no Hospital Municipal, antiga Santa Casa, foi reforçado e atenderá crianças de 0 a 12 anos, de segunda a sexta-feira, em horário comercial;

– As Unidades Básicas de Saúde prestarão atendimentos aos pacientes de suas áreas de abrangência.

O médico Edison Rodrigues da Silva Junior, do Pronto Socorro Municipal, e o diretor da Vigilância Sanitária, Hermínio Molinari, recomendam:

Higiene correta das mãos;

Evitar tocar o rosto com as mãos sujas ou não lavadas;

Usar álcool em gel;

Frequentar estabelecimentos cuja higiene seja comprovada por meio da licença sanitária;

Evitar ao máximo ingerir água do mar ou de rios;

Evitar alimentos gordurosos;

Fazer a limpeza da caixa d’água.

Armazenar os alimentos refrigerados corretamente;

Denunciar à Vigilância Sanitária estabelecimentos comerciais em que se observar má conservação de alimentos, alimentos estragados, com caracteres alterados e falta de higiene. A denúncia pode ser feita pelo whatsapp (41) 3472 8683;

Mesmo em sua residência, evite consumir água que não seja potável e alimentos que não estejam devidamente conservados ou estejam com seus caracteres alterados;

O uso de máscaras também é recomendado porque, mesmo não sendo um vírus que se transmite pela respiração, a máscara ajuda a não tocar no rosto, evitando a contaminação.

Água da Sanepar

“O cuidado em relação à ingestão de líquidos também é importante. É preferível tomar água filtrada, fervida, água mineral ou com os padrões da Sanepar”, informa a prefeitura.

O gerente regional do Litoral, Rodrigo Junqueira, explica que a empresa realiza a coleta e análise de amostras de água, a fim de verificar a qualidade da água que chegam aos diversos pontos da cidade. Estas ações de coleta e análise são intensificadas no período de verão, estando todas as amostras dentro das normalidades. Junqueira ainda lembra que é responsabilidade do morador ou proprietário do imóvel manter a caixa d’água limpa a vedada.

A hidratação e reidratação em casos de diarreia e vômito são importantes. Em casos de contaminação, o ideal é evitar bebidas alcoólicas, refrigerantes e excesso de sol. Em último caso, procure por atendimento médico, no Pronto Socorro, Unidades Básicas de Saúde e Hospital Municipal.

Vírus – A Secretaria de Saúde está procedendo com as notificações e coleta de material para determinar qual tipo de vírus está circulando e qual é a sua fonte. Quando ocorrem vários casos na cidade, sem um fator determinante, sempre é atribuído à uma epidemia de algum tipo de vírus, tal situação já foi registrada em anos anteriores, sobretudo no período de verão.