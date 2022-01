Movimento na travessia da Baía de Guaratuba continuou intenso no primeiro dia útil do ano

Foto: Gabrielly Pontes / CGE

Com cinco equipamentos em operação (três ferry boats e duas balsas), cinco bilheterias, a BR Travessias vem trabalhando intensamente desde a quarta-feira (28), quando os primeiros turistas começaram a chegar ao Litoral, informa a assessoria da concessionária do transporte na baía de Guaratuba.

Com revezamento de equipes e praticamente nenhuma paralisação de equipamentos, a empresa contabilizou, de quarta-feira (29/12), até a tarde desta segunda-feira (03/01), 50.573 veículos, uma média de 8.423 veículos por dia, na travessia.

No domingo (02/01), o movimento se manteve no mesmo ritmo, desde muito cedo. Atravessaram a baía 9.606 veículos. Nesta segunda-feira (03), ainda houve grande demanda e, curiosamente, nos dois sentidos: Prainha- Caieiras e Caieiras-Prainha. Até as 17h utilizaram o transporte aquaviário 7.500 veículos.

Em razão do grande número de veículos na região, o tempo de espera para a compra de bilhete se manteve entre 120 a 150 minutos.