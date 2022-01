Economia vai pautar eleições, disse Romanelli, em Caiobá

Entrevista a Daiana Tulio no Estúdio Praia

O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSB) disse, em entrevista no Estúdio Praia da TVCI, em Caiobá, Matinhos, que a economia vai pautar a agenda política nas eleições de 2 outubro. Ele afirma que a equipe econômica do governo federal perdeu o rumo, com a inflação chegando aos dois dígitos e a recessão que está penalizando os mais pobres com a falta de renda e de empregos no país.

“O debate eleitoral vai ser muito intenso em 2022 e preocupante porque a política econômica do governo federal está no rumo errado. Todo mundo já percebeu isso. Outros países que enfrentaram a pandemia fizeram investimentos importantes para resolver o problema de quem ficou sem renda, mas no Brasil isso ficou mal articulado e acabou gerando um problema grave”, disse.

A falta de renda, segundo Romanelli, afeta desde o comércio, a indústria e outros setores da produção de bens e serviços. “O comércio está patinando e o crescimento da indústria está menor do que se esperava. Estamos passando por um período em que precisamos ter uma política econômica nova no Brasil. Já está mais que demonstrado que o atual ministro (Paulo Guedes) da Economia não tem condições, não sabe tocar de fato a economia brasileira”.

“As opiniões das esquisitices não terão a menor importância”

Inflação – Romanelli considera “inaceitável” que depois do Plano Real em 1994, o país volte a enfrentar a inflação de dois dígitos. “Para combater a inflação, o Banco Central aumentou a taxa de juros e o custo de vida vai ficando mais caro para todo mundo. Quem está indo ao supermercado, sabe muito bem como é que os preços estão subindo cada vez mais”.

O deputado aponta ainda o fracasso do governo federal no controle do preço da moeda, no caso do dólar e do câmbio. “Foi tamanha incompetência da equipe econômica porque justamente no momento em que mais pudemos exportar as commodities e mais ingressou dólar no Brasil”.

A desconfiança da política econômica, segundo o deputado, fez o dólar explodir e ficar próximo aos R$ 6. “Isso, obviamente, está gerando um problema muito sério. É o grande debate que vamos ter em 2022, sobre os rumos do Brasil e especialmente da política econômica porque é o que mais interessa”.

“As opiniões das esquisitices não terão a menor importância. O povo vota se a vida melhorou ou não, se está conseguindo comprar a carne para fazer um churrasco ou comprar um camarão, um peixe. Ou seja, as pessoas vão votar em função de como elas estão percebendo a vida”, completou Romanelli.