Mais de 23 toneladas de lixo são retiradas das praias na virada do ano

Fotos: André Thiago/Sanepar

Na virada do ano, coletores contratados pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) retiraram 23.510 quilos de resíduos da orla das cidades de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná.

Esse foi o maior volume diário de lixo retirado da praia pela Sanepar nesta temporada. Desde que a atividade foi iniciada, em 17 de dezembro, foram quase 250 toneladas retiradas da orla pela Companhia, numa média de 15.577 quilos por dia.

Os coletores da Sanepar têm distribuído sacolinhas plásticas para que os próprios banhistas recolham o lixo que produzem enquanto estão na praia. A Companhia também deixou 400 tambores nas calçadas próximas à orla nos municípios de Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes e Pontal do Paraná para receber os resíduos gerados na beira-mar.

Os serviços da Sanepar incluem limpeza, varrição e separação de resíduos e são feitos diariamente, incluindo sábados, domingos e feriados, num trecho de cerca de 48 km. Na limpeza das areias, são utilizados 10 quadriciclos e 10 carretinhas, com atuação de cerca de 130 trabalhadores, entre coletores, motoristas e supervisores, a maioria moradores do Litoral paranaense. A coleta de resíduos na orla vai até o início de março de 2022.

Fonte: Sanepar