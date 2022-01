Pontal do Paraná suspende Festival do Caranguejo

Pontal do Paraná suspende Festival do Caranguejo

O prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, anunciou a suspensão do Festival do Caranguejo, que seria realizado no balneário Shangri-lá, de 14 a 23 de janeiro.

O anúncio foi feito no final da tarde, após a confirmação de mais 31 casos de covid-19 na cidade, de acordo com o boletim divulgado na tarde de hoje.

A Secretaria de Estado da Saúde também confirmou 52 casos em Guaratuba, 19 em Matinhos, 8 em Paranaguá, 3 em Morretes, 3 em Guaraqueçaba e 1 em Antonina, totalizando 117 novos casos no Litoral entre terça e quarta-feira.

Nova unidade – Ao anunciar a suspensão do evento em uma live no Facebook, o prefeito também informou que o município está abrindo um novo posto de atendimento para pessoas com sintomas respiratórios na Academia da Saúde, na rua Xingu em frente à UBS de Ipanema.

Casos leves – A secretária municipal da Saúde, Carmen Cristina, informou durante a live que os novos casos de covid não tem sido leves e que também está ocorrendo um grande número de pessoas com sintomas respiratórios respiratórios, inclusive de influenza H3N2.