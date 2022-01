Pontal do Paraná realiza Festival do Caranguejo

Pontal do Paraná promove de 14 a 23 de janeiro, o Festival do Caranguejo, no balneário Shangri-lá.

Além da gastronomia, o evento reunirá cultura, música e artesanato.

A Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico informa que estão abertas as inscrições para os artesãos que tenham interesse em expor no festival. As inscrições vão até esta sexta-feira (7).

Para participar, é preciso enviar as informações e o documento abaixo para o e-mail pontalprturismo@gmail.com ou presencialmente na secretaria. Para mais informações telefone para 3455 9631.:

Nome completo:

Endereço:

CPF:

Título de eleitor:

Tipo de artesanato:

Comprovante de residência

Permissão

No Estado do Paraná, a captura do caranguejo-uçá é permitida entre 1º de dezembro a 14 de março.

Neste período é permitido capturar – de forma artesanal, com as mãos – machos com carapaça igual ou maior a 7 centímetros. As fêmeas e os animais com dimensões inferiores não podem ser capturados em nenhuma época do ano.

Entre 15 de março a 30 de novembro é o período de defeso para garantir a continuidade da espécie.