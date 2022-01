Guaraqueçaba realiza casamento coletivo na praça

Nesta quinta-feira (6) acontece um casamento coletivo na praça William Michaud, no centro de Guaraqueçaba. Serão 45 casais que farão a união civil em uma cerimônia conduzida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, com apoio da Prefeitura de Guaraqueçaba e da Igreja Assembleia de Deus.

O evento seguirá os protocolos de prevenção à covid mas contará com uma estrutura ornamentada e um fotógrafo profissional para registrar os momentos. O casamento acontecerá ao ar livre e haverá cobertura para o caso de chover.

O casamento civil coletivo faz parte do Programa Justiça nos Bairros que foi realizado em 2021 na sede do Cras (Centro de Referência em Assistência Social de Guaraqueçaba) com os casais que se inscreveram e apresentaram toda a documentação necessária para o Casamento Civil Coletivo.