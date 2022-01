Homem é morto a tiros na rua, em Guaratuba

Foto ilustrativa: PCPR

Um homem, identificado como Anderson Ricardo da Silveira, de 44 anos, foi morto a tiros na noite de terça-feira (4),em Guaratuba.

O crime ocorreu por volta das 21h, na rua Santo Antônio da Platina, no bairro Cohapar. Uma testemunha ouviu os tiros e viu dois homens correndo.

Anderson levou quatro tiros e morreu no local. Seu corpo foi levado para perícia no Instituto Médico Legal, em Paranaguá. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Natural de Curitiba e tinha passagens na polícia e já tinha escapado de dois atentados, conforme apurou a Folha do Litoral: em 2009 ele e um irmão foram atingidos por disparos de arma de fogo, em Fazenda Rio Grande,na Região Metropolitana de Curitiba. Eloir Alexandre da Silveira, irmão de Anderson, não resistiu aos graves ferimentos.

Em 2013, Anderson foi alvejado nas costas, na cidade de Araucária, também na Região Metropolitana.

Trata-se do 3º homicídio verificado no litoral em 2022. No dia 1º um homem foi baleado em Matinhos. No dia 2, foi encontrado um corpo de um homem com marcas de agressão, em Pontal do Paraná.