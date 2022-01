Chuvas provocam alagamentos e pessoas precisam de ajuda para sair de suas casas

As chuvas vem causando transtornos e prejuízos no Litoral, principalmente em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, desde a tarde desta quarta-feira (5). Em todas as cidade choveu mais de 100 mm, cerca de um terço da média de todo o mês de janeiro que é entre 280 e 450 mm no Litoral.

Até o final do dia de ontem, o Corpo de Bombeiros havia atendido 127 pessoas em 30 ocorrências, sendo 20 de solicitação para retirada do interior de residência. O maior número foi em Matinhos, principalmente Tabuleiro, Sertãozinho e Caiobá. Dois veículos caíram em riso e quatro ficaram ilhados.

A Prefeitura de Matinhos manteve equipes na Arena Vicente Gurski para receber doações de móveis, colchões, roupas, cestas básicas, eletrodomésticos, entre outros itens para as pessoas que tiveram perdas.

Em Guaraqueçaba, houve falta de energia elétrica da Copel em centenas de residências

Além das chuvas, a Marinha emitiu alerta de ventos fortes de até 61 km/h na faixa litorânea entre Santa Catarina, ao norte de Laguna, e do Paraná, ao sul de Paranaguá até a noite de quinta-feira.

Rompimento de tubulações em Caiobá e na Prainha

As fortes chuvas provocaram rompimento de canos da Sanepar e isso pode provocar falta de água em Caiobá (Matinhos) e Prainha (Guaratuba. A manutenção já foi concluída, mas a normalização do abastecimento está prevista somente para o meio-dia de hoje. Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento.

Em Guaratuba, a chuva também alagou a Central de Relacionamento da Sanepar. Em função disso, o atendimento ao público presencial estará fechado a partir de quinta-feira para que sejam feitas limpeza, desinfecção e as adequações necessárias. Ainda não há prazo para reabertura, informou a Sanepar.