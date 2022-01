Concessionária explica atracagem “de ré” no ferry boat

“Em relação a operação atípica realizada pelo ferry boat Piquiri na noite da última terça-feira, 4 de janeiro de 2022, com atracagem ao reverso do porto (de proa ou ré) a concessionária BR Travessias Ltda informa que o referido equipamento apresentou problema mecânico (quebra de manete). Em razão disto o piloto optou por essa medida que permitiu que veículos e passageiros desembarcassem com segurança. A empresa afirma ainda que a equipe de manutenção foi acionada e o problema foi rapidamente solucionado.

“A concessionária lembra também que desde o dia 20 de dezembro atendeu mais de 125 mil veículos e mais de meio milhão de usuários. No período, um único caso, isolado: com a embarcação Piquiri.

“A BR Travessias lamenta o ocorrido e pede desculpas pelo transtorno gerado ao usuário.”

Guaratuba, 06 de janeiro de 2022