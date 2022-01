Litoral tem mais 212 novos casos de covid, 67 só em Guaratuba

Foto: Sesa/PR

Com 67 novas confirmações nesta quinta-feira (6), Guaratuba lidera o aumento de casos de covid-19 neste início de ano no Litoral.

Em toda a região, a Secretaria de Estado da Saúde registrou 212 novos casos hoje: 49 em Pontal do Paraná, 41 em Matinhos, 31 em Paranaguá, 14 em Morretes, 5 em Antonina e 5 em Guaraqueçaba.

Em todo o Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou hoje mais 5.492 casos confirmados e quatro mortes. Os óbitos divulgados nesta data são de dezembro (2), março (1) e fevereiro (1) de 2021. Todos são de moradores de Curitiba.

De acordo com a Sesa, 45 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados em leitos SUS (17 em UTI e 28 em leitos clínicos/enfermaria) e nenhum em leitos da rede particular (UTI ou leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 519 pacientes internados, 174 em leitos UTI e 345 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.