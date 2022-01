Empresa de investimentos compra Porto Pontal

Publicidade da empresa mostrando o projeto do porto

A Vinci Partners, empresa de investimentos com sede em São Paulo, comprou o terminal Porto Pontal, em Pontal do Paraná, que pertencia ao grupo JCR, do empresário curitibano João Carlos Ribeiro, informa o jornal Valor Econômico.

A aquisição é o primeiro investimento realizado dentro da estratégia de transporte e logística da área de infraestrutura da Vinci. “Estamos buscando ativos nesse segmento há algum tempo, disputamos aeroportos, fizemos análises de ativos de rodovias e portos, e agora acertamos com o Porto Pontal, um projeto que já namorávamos há um bom tempo”, disse.

Segundo se avalia em Pontal do Paraná, a viabilidade do terminal portuário depende da abertura de uma uma rodovia paralela à PR-412, cortando quilômetros de Mata Atlântica. O governo do Paraná pretende realizar a obra, mas o projeto está parado por problemas ambientais. O licenciamento esá sendo discutido na Justiça Federal.

De acordo com a reportagem da Valor, “a capacidade do Porto Pontal na primeira fase, que deve ser concluída em cerca de quatro ano, será de 1,5 milhão de TEUs (contêineres de 20 pés). Na fase final, dobra esse volume, para 3 milhões de TEUs. O Porto Pontal é um projeto que a JCR tenta desenvolver há quase uma década, entre embates de licenças, regulações e financiamentos. “A Vinci assume o projeto já com essa etapa concluída, para a fase de obras”, informa o jornal.

