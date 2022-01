Pontal suspende Jogos das Estrelas

A Prefeitura de Pontal do Paraná informa que o “Jogo das Estrelas” foi suspendo. Jogariam “Amigos do Adilson” contra “Amigos do Cuca” tendo, como preliminar o jogo Amigos do Shogun X Amigos de Pontal.

O evento é parte das atividades de esporte e lazer do governo estadual no verão, para este mês de janeiro. Estava programado para acontecer no domingo (9). “Em uma outra oportunidade será pensada outra data para esta confraternização entre amigos”, diz a prefeitura.

A suspensão acontece ”em decorrência ao número de aumento de casos de doenças respiratórias na região e também em respeito a todos os cidadãos”.

Somente nesta quinta-feira, a Secretaria de Estado da Saúde registrou 212 novos casos de covid-19 no Litoral: 67 em Guaratuba, 49 em Pontal do Paraná, 41 em Matinhos, 31 em Paranaguá, 14 em Morretes, 5 em Antonina e 5 em Guaraqueçaba.