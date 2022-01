BPMOA já resgatou 31 pessoas no Litoral neste verão

Foto: Gilson Abreu/AEN

O Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) fez 72 missões e resgatou 31 pessoas em situações de emergência no Litoral desde o início do Verão Paraná – Viva a Vida 2021/2022 até a última quarta-feira (5).

A atuação dos policiais e bombeiros militares é em conjunto com os profissionais do Samu. O objetivo é socorrer no menor tempo possível e salvar vidas.

O comandante de aeronave do BPMOA na operação Verão, major Marcio Valim de Souza, explicou que a utilização da aeronave nos resgates é de extrema importância para salvar vidas. “O tempo de resposta é crucial quando se trata de fazer remoções e deslocamentos aeromédicos. Podemos exemplificar com a ambulância, pois ela, mesmo com o deslocamento rápido, não conseguiria fazer o trajeto de Guaratuba a Paranaguá em 10 minutos, que é o tempo que o helicóptero faz”, afirmou.

Além dos voos pela vida, o BPMOA também fez 20 missões em operações policiais, apoios em buscas a suspeitos, monitoramento de rodovias, translados e treinamentos.

“Desde o início do Verão Paraná, os dias mais movimentados foram 31 de dezembro e 1º de janeiro, como de costume, mas o BPMOA, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, a Sesa e o Samu, deu todo o atendimento necessário às vítimas”, disse o major Valim.

Ainda segundo ele, além das equipes aeromédicas, os guarda-vidas também receberam um treinamento, pois precisam estar em contato com a equipe no helicóptero. “A capacitação é para afinar o trabalho conjunto, preparando os guarda-vidas para que possam contar com o nosso apoio durante as ocorrências na areia”, completou.

O que fazer quando um helicóptero pousa na praia?

O Falcão 04 do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) é uma dos helicópteros mais utilizados pela Polícia Militar durante o Verão Paraná – Viva a Vida no Litoral. Ele participa de resgates e remoções aeromédicas que agilizam o atendimento médico e salvam dezenas de vidas. Além das orientações de não nadar fora da faixa protegida por guarda-vidas e não entrar na água embriagado, a PM também recomenda aos banhistas ficarem longe do local de pouso da aeronave na faixa de areia para evitar acidentes.

O helicóptero chama muita atenção por onde passa e no Litoral não é diferente. O Falcão 04 recebeu uma nova pintura, na cor vermelha, o que torna a aeronave ainda mais visível para as pessoas que estão na praia. Nesse tipo de ambiente, para agilizar o atendimento às vítimas, o helicóptero precisa pousar o mais próximo possível do local da ocorrência para facilitar o socorro e o resgate.

Nesses casos, os banhistas tentam se aproximar para fazer fotos e vídeos e não percebem os riscos que existem quando a aeronave está ligada. O tema ganhou mais relevância nesta semana após um banhista ser atingido por uma cadeira plástica ao filmar o pouso do helicóptero do BPMOA em um resgate ocorrido no último fim de semana em Matinhos.

O comandante de aeronave do BPMOA na operação Verão, major Marcio Valim de Souza, explica que as pessoas devem colaborar se afastando do local de pouso e das equipes de resgate. “Nós pedimos que elas se afastem e procurem um local seguro até o final do nosso resgate”, disse.

O major Valim também orienta que as pessoas fechem o guarda-sol, guardem as cadeiras eu qualquer objeto que possa ser arremessado com a força das hélices do helicóptero. “Uma orientação para o momento do pouso é que as pessoas tomem cuidado com crianças e animais de estimação, pois um momento de distração podem gerar um transtorno”, explicou.

Além dessas orientações, é de extrema importância que as pessoas que estejam próximo a um local de atendimento de ocorrência, em hipótese alguma passe ou se aproxime da aeronave, principalmente pela parte traseira, onde há um motor com hélices.

Segundo Valim, esse caso também aconteceu nesta temporada. Durante um atendimento em Paranaguá, um homem se aproximou da cauda da aeronave e fazendo um vídeo, colocando a sua vida e a de outras pessoas em risco. “Um dos nossos tripulantes viu a situação e retirou o homem do local, evitando uma tragédia”, complementou.

🚁Aí vão algumas dicas:

Caso observe o Helicóptero da PMPR, Corpo de Bombeiros e à serviço da Secretaria de Saúde do Paraná, prestando socorro a uma vítima em conjunto com equipes de solo, iniciando aproximação para o local onde você se encontra…

Feche seu guarda-sol;

Recolha todos os objetos soltos; -Afaste-se no mínimo 50 metros;

Proteja seus olhos e os das crianças;

Segure seus animais de estimação;

Aguarde orientações dos Policiais, Bombeiros e equipe médica e, em hipótese alguma aproxime-se da aeronave.

Jamais passe próximo a parte traseira de um helicóptero, é extremamente perigoso

(Durante aproximação e pouso, existe forte projeção de ar pelos rotores e lançamento de partículas suspensas, tais como areia e pequenas pedras e até objetos, que podem machucar caso você não se proteja)

Não promova aglomerações próximo a cena da ocorrência onde alguém precise de ajuda, ligue para o serviço de Socorro para casos de trauma, acidentes, resgates e salvamentos à vítimas de afogamento no número 193 @bombeirosparana; casos clínicos 192 regulação médica do SAMU, e 190 para ocorrências policiais.