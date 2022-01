Casos novos de covid no Litoral aumentam 620% em janeiro

O Litoral teve 1.240 casos confirmados de covid-19 desde a virada do ano, mas o aumento vertiginoso de casos ainda não reflete as aglomerações do réveillon. Os resultados de exames no decorrer desta semana darão para começar a sentir o efeito colateral das multidões nas praias.

Em 8 dias – conforme os boletins registrados do dia 1º ao dia 9, hoje à tarde – houve um aumento de 620% em comparação o mesmo período de dezembro (172 casos), antes do início da temporada, quando alguns locais do Brasil já sentiram o reflexo da variante ômicron na volta do aumento de casos de coronavírus.

Dos 1.240 casos do Litoral, 476 foram registrados em Guaratuba, 389 em Pontal do Paraná, 228 em Matinhos, 80 em Paranaguá, 28 em Antonina, 28 em Morretes, e 11 em Guaraqueçaba. Os números são do Informe Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde e estão defasados em relação aos dados divulgados por algumas prefeituras.

Nos dois últimos dias, o Litoral registrou 520 casos, 316 casos no boletim de sábado (8):

117 em Guaratuba, 103 em Pontal do Paraná, 60 em Matinhos, 17 em Paranaguá, 15 em Antonina, 2 em Morretes e 2 em Guaraqueçaba.

No domingo (9), foram 204 casos:

84 em Guaratuba, 71 em Pontal do Paraná, 42 em Matinhos, 6 em Paranaguá e 1 em Morretes,

Na semana (2 a 9 de janeiro), foram 1.232 casos confirmados no Litoral.