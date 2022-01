Mutirão confecciona 640 carteiras de identidade em Pontal

Foto: PCPR

A Polícia Civil confeccionou 640 carteiras de identidade durante um evento realizado em parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) e a Prefeitura de Pontal do Paraná.

O mutirão foi realizado entre terça-feira (4) e sábado (8), no pátio da prefeitura da operação Verão.

De acordo com o papiloscopista da Polícia Civil Reginaldo Fabricio de Lima, a ação tem sido de grande valia para a população, isso porque existiam muitas pessoas com a necessidade de confeccionar o documento. “Existe uma grande demanda reprimida no município quanto à confecção de RGs e este evento está conseguindo reduzir a fila de espera”, afirma Lima.

A desembargadora Joeci Machado Camargo reitera que há uma preocupação do município em atender os moradores e garantir seus direitos. “Eles estão se sentindo valorizados, por serem munícipes daqui. É importante mostrar que realmente existe, por parte do estado, toda uma preocupação em atendê-los”, conta.

Uma das beneficiadas pela confecção de documentos foi a jovem de 15 anos, filha da Cristiane Alves, que fez seu primeiro RG. Mãe e filha ficaram felizes com o conquista. “Estou muito feliz com este atendimento”, conta Cristiane.

Para evitar filas e longas esperas, a população agendou horário de atendimento através de telefones da Prefeitura de Pontal do Paraná.

Morretes – A Polícia Civil e o Tribunal de Justiça realizarão um novo mutirão para confecção de carteiras de identidade, desta vez em Morrete. O evento começa na terça-feira (11) e vai até o sábado (15).