Polícias Militar e Civil orientam turistas a deixarem a Ilha de Superagüi

Foto: Sesp/PR

A Patrulha Costeira do 9º Batalhão de Polícia Militar e uma equipe da Polícia Civil reforçaram nesta quarta-feira (5) com moradores e turistas na Ilha de Superagui a importância do cumprimento do decreto municipal que determina a saída dos veranistas até esta quinta-feira (6). A medida ocorre por conta dos mais de 40 casos de Covid-19 confirmados nos últimos dias na Ilha.

A atuação das equipes foi no sentido de conversar com os turistas, orientando sobre a importância de deixarem a ilha para evitar que o vírus se espalhe para as comunidades locais e até mesmo para outras ilhas da região. Além de visitar as comunidades da Ilha, a Patrulha Costeira da PM e o Batalhão de Polícia Ambiental-Força Verde estão orientando os táxis náuticos sobre a proibição temporária do deslocamento de turistas para Superagui.

“No local foi constatado que a maioria dos turistas já tinha ido embora e os que restaram foram orientados a retornarem ao continente até esta quinta-feira”, disse o comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Renato Luiz Rodrigues Júnior. “Conforme prevê o decreto, ficarão na ilha somente os moradores e o acesso de pessoas de fora não será permitido no momento”.

O coordenador-adjunto da operação Verão Paraná pela Polícia Civil, delegado Cristiano Quintas, confirma que as pousadas, na maioria, estavam fechadas e os policiais conversaram com os turistas, que garantiram que vão respeitar o decreto e deixar a localidade.