Praias recebem programas sociais do Estado

Foto: Sejuf

Os programas voltados para a juventude, idosos, proteção à mulher, proteção à criança e adolescente e ao emprego, da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, serão apresentados no Litoral do Paraná durante este verão. Para o secretário Ney Leprevost é importante aproveitar os finais de semana no Litoral para divulgar os serviços que a pasta disponibiliza.

“Nossas equipes estarão em pontos estratégicos nos balneários do Paraná para informar a população sobre programas, projetos e ações que a secretaria desenvolve”, informa o secretário Ney Leprevost.

As ações começaram neste fim de semana com equipes da Coordenação da Juventude em Matinhos. O Departamento da Política para Pessoa Idosa esteve em Guaratuba, o Departamento de Garantias dos Direitos da Mulher em Praia de Leste, o Departamento do Trabalho e Estimulo à Geração de Renda em Shangri-lá e o Departamento de Políticas para Criança e Adolescente em Ipanema. Os departamentos vão se revezar nos locais de concentração até o dia 30 deste mês.

O Departamento da Política para Pessoa Idosa, por exemplo, vai divulgar o programa “60+ e daí?”, além do Estatuto do idoso e responder às dúvidas do público. O Departamento de Políticas para Criança e Adolescente vai distribuir exemplares do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), além de panfletos da campanha não engula o choro, orientação sobre segurança na praia e denúncias de violência contra crianças e adolescente, além de promover conversas com as crianças utilizando fantoche sobre segurança na praia, incluindo a prevenção contra o Covid.

Ações contra o feminicídio e orientações para a Rede de Atenção à violência doméstica, distribuição de cartilhas de prevenção da violência e flyers informativos sobre prevenção à violência serão desenvolvidas pelo Departamento de Garantias dos Direitos da Mulher.

As equipes do Departamento do Trabalho e Estimulo à Geração de Renda promoverão a apresentação de programas de Artesanato, Emprega Mais Paraná, Intermediação de Mão de Obra para vagas temporárias e divulgação dos cursos das Carretas do Conhecimento, além de distribuir material informativo sobre o Cartão do Futuro, programa do primeiro emprego para jovens aprendizes.

Já a coordenação da Juventude, responsável pelas ações da Sejuf, vai divulgar o programa ID Jovem, documento que concede descontos a jovens de baixa renda.

As equipes da Sejuf estiveram na Praia do Cristo, em Guaratuba; na Avenida Atlântica no final da Rua Londrina, em Caiobá; na entrada da praia principal, em Ipanema; na praia centra de Praia de Leste, e na entrada principal de Shangri-lá.