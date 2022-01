Homem é morto após atirar em policiais, informa PM

Um homem de 35 anos, ainda não identificado, foi morto pela Polícia Militar, na noite deste domingo (9), no balneário Eliane, em Guaratuba. Segundo a PM, ele atirou contra os policiais, que revidaram.

Por volta das 22h, uma equipe da Rone (Rondas Ostensivas de Naturezas Especiais, que atua na Operação Verão, atendeu uma denúncia de tiros na rua das Araucárias.

Segundo o relato dos policiais, eles viram um suspeito entrando em uma residência, que não atendeu a ordem de que parasse. Em seguida, ele teria atirado em direção aos policiais, que atiraram de volta. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal, em Paranaguá pela manhã.

De acordo com a PM, na casa onde o homem estava foram encontrados 20 quilos de maconha, 37 comprimidos de ecstasy e 39 buchas de crack. Também foi apreendido, de posse do suspeito, um revólver calibre .8 com 6 munições deflagradas e um coldre com 4 munições.