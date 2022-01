Litoral tem mais três mortes violentas neste final de semana

Foto: Folha do Litoral

Adeilton de Oliveira Costa, de 65 anos, morreu neste sábado (8), depois de ter sido agredido na noite de sexta-feira (7) em Morretes.

Após a confirmação da morte, a Polícia Militar prendeu o suspeito da agressão, de 27 anos, que foi encontrado em sua casa, no bairro Águas de Março. Imagens de câmeras mostram a agressão. Adeilton sai do bar e um homem dá dois socos nele, ele cai e bate a cabeça no asfalto.

Ao ser preso, o homem afirmou que estava no bar com sua esposa e que Adeilton a teria agredido, causando a confusão entre eles. O caso foi registrado em boletim de ocorrência como lesão corporal seguida de morte.

Execução – Na noite de domingo (9), por volta das 18h30, Matheus de Paula Cordeiro, de 27 anos, foi executado com três tiros, durante uma festa na sede campestre do Clube Literário, na Vila Itiberê, em Paranaguá.

Conforme testemunhas, um homem de roupas escuras, com capuz e máscara de proteção, se aproximou pelas costas e atirou três vezes na sua direção e fugiu correndo. Matheus Cordeiro morreu no local.

Feminicídio – Pouco tempo depois, por volta das 21h, em Pontal do Paraná, Rosemeri Vânia Bonifácio, de 29 anos, foi morta a facadas dentro de casa, no balneário Ipanema. Seu companheiro, Valter Luiz Prim, de 44 anos, é apontado como autor do primeiro feminicídio do ano no Litoral.

Moradores das proximidades contaram que viram Rosmeri Bonifácio ensanguentada na calçada e seu companheiro sair correndo pela rua. Ele não foi encontrado, mas a polícia constatou que saiu da cadeia por conta do indulto de Natal e não retornou.