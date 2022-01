Estado vai auxiliar Litoral a atender aumento de casos de covid e influenza

Foto: Danilo Avanci/Sesa

A Secretaria de Estado da Saúde realizou no começo da noite desta segunda-feira (10) uma reunião com prefeitos dos sete municípios do Litoral, que compõem a 1ª Regional de Saúde, para discutir o apoio necessário diante do aumento de casos de influenza e covid-19 na região. Segundo o governo, o Litoral recebeu mais de 2 milhões de pessoas nessa temporada.

Um dos principais assuntos discutidos foi o repasse de recursos por parte da Sesa aos municípios. Além do envio de mais medicamentos e vacinas, o secretário da Saúde, Beto Preto, que presidiu a reunião, também reforçou o compromisso do Estado em auxiliar as prefeituras em relação à ausência de profissionais de saúde.

“Vamos conversar com as entidades representativas, médicos, enfermeiros e com a Associação Médica do Paraná para avaliarmos todas as ofertas de vagas e credenciamento e ajudar na escassez de profissionais da saúde nesses municípios. Temos também a parceria com o Consórcio de Saúde do Litoral, que pode nos fornecer uma alternativa à demanda de recursos humanos”, comentou.

A conscientização da população também foi tema da reunião. Para o secretário, é fundamental chamar ainda mais a atenção dos paranaenses a respeito da importância da vacinação, além das medidas a serem tomadas em caso de sintomas, que envolvem isolamento voluntário, testagem e aviso aos contatos.

“É preciso aconselhar os cidadãos a respeito das medidas necessárias para a superação da pandemia. Com o fim do ano e a ascensão de novos casos de covid-19 e H3N2, estamos em um momento fundamental para reforçar a vacinação. Peço a todos os prefeitos que nos ajudem nessa campanha. A secretaria irá seguir enviando vacinas e medicamentos para que os municípios possam utilizá-los nesse período mais crítico”, avaliou.

Presenças – Participaram da reunião os prefeitos dos municípios de Guaratuba, Antonina, Pontal do Paraná, Morretes, Guaraqueçaba e Paranaguá, além do deputado estadual Alexandre Curi e do ex-deputado Renato Adur, interlocutor do Litoral.